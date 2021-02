Fiorentina, Ribery si allena da solo col nodo rinnovo. Tentato dal Monza?

Franck Ribery lavora intensamente per rientrare già contro l’Udinese: il numero 7 viola è anche assorbito dai discorsi sul rinnovo del contratto

Franck Ribery ha documentato sui social il suo lavoro solitario per recuperare più in fretta possibile dagli ultimi acciacchi ed esserci in vista della gara contro l’Udinese. Come riporta Il Corriere dello Sport, tiene banco anche la questione rinnovo con un Berlusconi in più sullo sfondo.

Già perchè il nome di Ribery è il più gettonato in caso di Serie A per il Monza: i lombardi provano il grande colpo.