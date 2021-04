Rocco Commisso sarà presto in Italia per sostenere da vicino la sua Fiorentina: confermata la presenza al Franchi contro l’Atalanta

La Fiorentina non sta attraversando un periodo positivo in Serie A, nonostante il buon debutto di Giuseppe Iachini dopo le dimissioni di Cesare Prandelli.

Come riportato da Radio Bruno, il presidente Rocco Commisso nei prossimi giorni sarà in Italia per sostenere da vicino la squadra. Confermata la presenza al Franchi in occasione del match contro l’Atalanta.