Fiorentina, Sottil: «Mi manca il campo. Commisso? È una figura paterna per noi»

Riccardo Sottil, giovane attaccante della Fiorentina, ha parlato in una diretta Instagram sui canali social del club viola. Queste le sue parole.

IACHINI – «Sentiamo spesso sia lui, che il mister in seconda che il medico. Ci tiene tutti sotto torchio».

COMMISSO – «L’affetto della famiglia Commisso e di Barone non mancano mai. L’abbiamo sentito qualche giorno fa ed è molto vicino alla squadra e per un calciatore avere una figura così paterna vicina è importante. Soprattutto contando i presidenti che ci sono in giro oggi».

ESORDIO – «Il momento più emozionante è stato l’esordio a Marassi. Così come la prima partita da titolare contro il Napoli».

PRIMAVERA – «Per due volte siamo riusciti ad arrivare alla finale scudetto, purtroppo non siamo riusciti a vincere così come il Viareggio. Il percorso è stato fantastico».

IDOLO – «Fin da piccolo il mio idolo è stato Cristiano Ronaldo. È un esempio e un’ispirazione per tutti quelli che fanno questo sport. Un punto di riferimento per tutti».

PAPÀ – «A mio padre devo tutto. È stata una figura importantissima perchè lui ci è passato in Serie A e mi ha insegnato tante cose».

COMPAGNO PIÙ SIMPATICO – «Venuti e Ceccherini».

PIÙ GRANDE SOGNO – «Giocare il Mondiale».

GIOCARE AL FRANCHI – «Un’emozione bellissima, soprattutto per me che sono cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina».