Chiesa dopo il gol del 3 a 0 messo a segno nel match tra Fiorentina e SPAL è corso in tribuna ad abbracciare il fratello Lorenzo

La Fiorentina sta dominando per 3 a 0 sulla SPAL al Franchi grazie ai gol di Marko Pjaca, Nikola Milenkovic e Federico Chiesa. Quest’ultimo dopo la rete è corso in tribuna ad abbracciare il fratello Lorenzo, classe 2004 che gioca nella Primavera dei viola. Ad ammirare la prestazione del talentino toscano, che pare sia finito nel mirino del Chelsea per gennaio, c’è anche il padre Enrico. L’immagine di Chiesa che si lancia sugli spalti ricorda molto quella di Alessandro Florenzi, che dopo il gol al Cagliari abbracciò la nonna presente allo stadio.

Questo è il primo gol di Chiesa in stagione. L’esterno offensivo inoltre è spesso determinante dal 45esimo in poi. Nove delle undici reti segnate in Serie A sono infatti arrivate nella seconda frazione di gioco.