La Fiorentina non ha un grande bomber, ma ha testa

Tutti i numeri e le statistiche sulla stagione della Fiorentina di Vincenzo Italiano e le sue difficoltà realizzative

L’1-1 della Fiorentina con il Genoa ieri conferma il momento non esaltante della Viola. Che non vince da un mese e mezzo e, nonostante i continui tentativi di rimescolare le carte da parte di Italiano, non trova l’uomo che in attacco possa trascinare la squadra. Ma se manca un vero bomber, c’è però un’assoluta eccellenza nella dinamica offensiva: con quello di ieri sono già 11 i gol segnati di testa su azione tra campionato e Conference League.

I nomi sono quelli di Martinez Quarta e Barak (2 a testa), Mandragora, Duncan, Nico Gonzalez, Ranieri, Beltran, Nzola e Ikone, buon ultimo, arrivato puntuale sul cross di Bonaventura che ha determinato il pari al Franchi.