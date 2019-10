Fiorentina Udinese: problemi nella pressione per la squadra di Montella

Diverse difficoltà per la Fiorentina di Montella contro l’Udinese. Anche la fase di non possesso non ha funzionato benissimo

La Fiorentina di Montella ha sofferto molto nel primo tempo contro l’Udinese. Non solo in fase di possesso (difficoltà nel disordinare la struttura difensiva rivale), ma anche a causa di una pressione fiacca e poco corale corale. I bianconeri, non certo una squadra di palleggio, riuscivano facilmente a consolidare il possesso.

Si vede nella slide sopra. Chiesa e Ribery sono in inferiorità numerica sui 3 difensori dell’Udinese. Viene girata palla su Samir, con nessun avversario che va su di lui. Castrovilli si deve occupare di Jajalo, mentre Pulgar e Badelj restano bloccati.