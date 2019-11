Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Luca Ranieri fino al 2024

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di Luca Ranieri, giovane difensore che ha prolungato il proprio contratto fino al 2024

La Fiorentina ha annunciato il rinnovo di Luca Ranieri (5 anni con stipendio a salire in base al merito) fino al 2024. Il giovane difensore, rientrato alla base dopo il prestito al Foggia della scorsa stagione, ha commentato con soddisfazione il proseguo del matrimonio con i viola.

«Devo ringraziare il direttore e la Fiorentina per la fiducia. Posso dire di essere ‘tra i grandi’ anche se la strada è molto lunga e la carriera è tutta davanti a me. Devo migliorarmi ogni giorno. Non mi sono mai sentito lontano da questa maglia».