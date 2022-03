Fiorentina Verona, il DS Pradè: «Peccato, volevamo vincere. Ci prendiamo la reazione nel secondo tempo. Siamo stati sfortunati nel finale»

Il DS della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club della sfida contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, potevamo fare gol in più di un’occasione. Ci prendiamo l’ottima reazione dei ragazzi. Era una partita strana, difficile, dopo due sconfitte particolari. Perciò oggi l’importante è prenderci il secondo tempo di una squadra che gioca veramente unita. Loro ci hanno messo in difficoltà, sono molto bravi e hanno calciatori in grande forma come Caprari. Tudor lo conosco bene – ha proseguito Pradè -, le sue squadre sono difficili da affrontare. Peccato, perché vorremmo vincere tutte le partite, però ci prendiamo la reazione e l’ottimo secondo tempo, nel quale loro non hanno avuto occasioni nonostante giocatori bravissimi. Nel finale non c’era la sensazione che potessero farci male, mentre noi abbiamo avuto una palla gol clamorosa in cui siamo stati sfortunati».