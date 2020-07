Floccari: «Mi piacerebbe rimanere alla SPAL. Sul gol a Donnarumma…»

Sergio Floccari, attaccante della SPAL, ha parlato a Radio Sound. Queste le sue parole sul futuro e sul gol a Donnarumma

GOL AL MILAN – «Cosa ho pensato? Chiaramente sono momenti in cui non pensi tanto. Rivedendolo alla tv, si capisce come nella preparazione io abbia cercato di caricare negli ultimi due passi prima di calciare in porta, in modo tale da far alzare la palla e poi farla subito abbassare. Una sorta di top-spin tennistico che mi è servito per superare un portiere forte tecnicamente e fisicamente come Donnarumma. Tutto è avvenuto in maniera istintiva ed è stato doppiamente bello averlo segnato contro un avversario blasonato come il Milan. Dispiace solo per l’epilogo finale della partita».

FUTURO – «A me piacerebbe continuare a giocare un altro anno. Alla Spal? Certo, ma questo non lo decido solo io. La mia priorità assoluta è rimanere a Ferrara. Ora comunque siamo concentrati su quello che è il futuro imminente. Nei prossimi dieci giorni ci giochiamo tutto. Dopodiché mi confronterò con la società, con cui ho un legame solido e molto forte».