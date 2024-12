Foden: «Rodri? Pallone d’oro meritato, senza di lui è molto dura; ecco cosa mi ha dato Guardiola»

Le parole di Phil Foden, centrocampista del Manchester City, sul Pallone d’Oro a Rodri: «Il premio è meritato: in campo ci manca molto»

Phil Foden ha rilasciato una intervista al Times, in cui il centrocampista del Manchester City, prossimo avversario della Juve in Champions League, ha parlato di Rodri e di Pep Guardiola. Di seguito le sue parole.

RODRI PALLONE D’ORO – «Il premio è meritato e dimostra quanto sia bravo Rodri. È stata dura senza di lui. Non abbiamo un 6 in quanto tale. Se qualsiasi altra squadra perdesse un giocatore del genere, anche loro avrebbero difficoltà. Si tratta di cercare di affrontare la situazione e trovare soluzioni».

COSA GLI HA DATO GUARDIOLA – «Ti dà gli strumenti, devi gestire tutto da solo. Mi ha coinvolto in sei diverse posizioni, tutti i ruoli di centrocampo e di attacco nel 4-3-3 del City. E non al centro. No! Anche se magari un giorno mi farà giocare da trequartista. Non lo so, vedremo. Il Liverpool? Sono passati un po’ inosservati perché tutti parlavano di City e Arsenal, ma sappiamo quanto sono bravi. Penso che negli anni quando il City e il Liverpool si sono incontrati si è visto il livello più alto in assoluto in Premier League.Ti fa sapere quando è deluso e non ti dà fastidio. Mi piace la sua onestà. È esigente nei momenti giusti, ma ha anche quel lato carino che da fuori non si vede tanto, è affettuoso. Nello spogliatoio del City giochiamo tutti qualche palla prima di una partita importante. Noi siamo fatti così. Amiamo il calcio».