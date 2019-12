Fonseca entusiasta: «Innamorato di Roma, Pallotta ci è sempre vicino»

Fonseca entusiasta di Roma e della Roma: «Innamorato di questa città, Pallotta non è qui ma ci è sempre molto vicino»

E’ un Fonseca entusiasta quello che si è concesso a La Gazzetta dello Sport per una lunga intervista. Ecco le parole del tecnico della Roma: «Sono innamorato della città e quando si è innamorati si vedono solo gli aspetti positivi. Ai miei occhi sembra perfetta, bellissima, nonostante non abbia avuto ancora modo di scoprirla tutta. E mi piacciono i romani. Amo uscire, passeggiare e la gente è sempre affettuosa. Mi piacerebbe restare in un club che mi fa sentire a casa. La Roma è una delle società più importanti al mondo, vorrei restarci molto tempo».

Quindi ha proseguito. «È vero che Pallotta non è qui fisicamente, ma si informa ogni giorno sull’andamento della squadra. E poi oggi il calcio è cambiato, nel mondo ci sono tanti esempi di altri club in cui i presidenti vivono in altri Paesi. Non credo che questo costituisca un problema per la Roma o influenzi il nostro lavoro. Pallotta non c’è, ma si sente».