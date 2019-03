Formazione Ajax 2018-2019: la rosa di Ten Hag

Formazione Ajax 2018-2019: i giocatori, la rosa, l’allenatore, la stella di una delle protagoniste della Champions League

Matthijs de Ligt ha appena 19 anni ma ha la fascia da capitano dell’Ajax. Per raccontare la filosofia e il progetto dell’Ajax basta questo dato. La società olandese è sempre stata una delle più importanti cantere del calcio internazionale. Attualmente ha una rosa che ha un’età media di neppure 23 anni. L’estate, però, ha registrato un cambio di rotta. I giovani possono continuare a crescere in un ambiente ideale come quello biancorosso ma meglio se accompagnato da senatori e da giocatori di profonda esperienza che possano guidarli in questo difficile mondo. Per questo è stata l’estate dei record, con i 28 milioni spesi per (ri)prendere Daley Blind e per portare a casa Dusan Tadic dal Southampton.

Entrambi under 30, chiaramente, l’unica grande eccezione della rosa è il vecchio bucaniere dell’area di rigore Klaas-Jan Huntelaar. Però l’arrivo di questi calciatori per sostituire Justin Kluivert, diciannovenne figlio d’arte finito alla Roma, e lo svincolato e ventottenne Nick Viergever, è un segnale. Di un Ajax che vuole avere dei simboli non solo nella storia ma pure nella rosa, per questi ragazzi straordinari. Per l’esterno Hakim Ziyech. Per il centrocampista e trequartista Donny van de Beek. Per quello che è il giocatore più polivalente del calcio internazionale come Frenkie de Jong. Per loro, per De Ligt in difesa. Che è capitano ma con un capitano come Blind al suo fianco.

La stella dell’Ajax

Matthijs de Ligt – Nel guardare Matthijs de Ligt giocare alla Johan Cruijff Arena è facile dimenticare che l’elegante difensore ha solo 18 anni. Nonostante la giovane età, il centrocampista alto 188 cm è già un titolare della prima squadra, con l’esperienza di un secondo posto in Europa League e fa parte della nazionale olandese. Non sorprende, quindi, che De Ligt sia uno dei giocatori più ambiti d’Europa. Usa la sua impressionante forza fisica per tenere gli attaccanti avversari lontani dal pallone e non si tira mai indietro quando deve andare in tackle per portare via la palla in modo pulito al suo avversario.

A volte viene portato fuori posizione, ma non c’è dubbio che le sue capacità di posizionamento miglioreranno con l’esperienza. Con la palla al piede, poi, è sempre calmo e composto, aiutando l’Ajax a far circolare il possesso rapidamente ed efficacemente. De Ligt preferisce passaggi semplici e sicuri anziché strafare, ma è anche pronto a proiettarsi in avanti quando gli si presenta l’opportunità. In sintesi, il giovane De Ligt sta sbocciando in un difensore davvero completo

L’allenatore dell’Ajax

Ten Hag – La filosofia dell’Ajax pretende la linea verde sia in campo che in panchina ed è per questo motivo che ad allenare i giovani più ambiti d’Europa ci sia il 48enne Erik Ten Hag. Comincia la sua carriera da allenatore come vice al PSV prima di diventare primo allenatore al Go Ahead Eagles. In seguito gli viene affidata la panchina della squadra B del Bayern prima di tornare in Olanda con l’Utrecht. Il Palmares conta un sonoro zero alla voce titoli conquistati ma siamo sicuri che con l’Ajax anche questo vuoto sarà colmato.

Rosa Ajax 2018-2019: i giocatori

PORTIERI – Onana, Van Leer, Lamprou

DIFENSORI – De Ligt, Blind, Wober, Schuurs, Tagliafico, Sinkgraven, Veltman, Kristensen, Mazraoui, Orejuela

CENTROCAMPISTI – Schone, Eiting, Van de Beek, De Jong, Ziyech, Tadic, Labyad

ATTACCANTI – Bandè, Johnsen, Neres, Cerny, Dolberg, Huntelaar

ALLENATORE: Erik Ten Hag

FORMAZIONE AJAX (4-3-3): Onana; Mazroui, De Ligt, Blind, Wober; Van der Beek, Schone, De Jong; Ziyech, Huntelaar, Tadic. Allenatore: Ten Hag.