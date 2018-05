Formazione Inghilterra 2018: convocati e titolari ai Mondiali in Russia. Le scelte del ct Gareth Southgate

i tre Leoni ci sono. Eccome se ci sono. L’Inghilterra già nelle qualificazioni ai Mondiali in Russia ha dimostrato di essere sul pezzo, totalizzando il massimo dei punti nel girone. E ora va all’assalto di un titolo che manca da un’eternità (dalla rassegna in casa del lontanissimo 1966). Le speranze degli inglesi passano dal blocco Tottenham: Alli dovrà inventare, Kane dovrà finalizzare il gioco con gol in quantità. La squadra è giovane e la difesa balla una po’: Stones e Cahill dovranno tenere la guardia altissima. Ma davanti c’è l’imbarazzo della scelta. Largo alla beata gioventù di Sterling, ma soprattutto al talento infinito di Marcus Rashford.

Ct Inghilterra: Gareth Southgate

Da difensore è stato un perno dell’Inghilterra. Che ora vuole portare in alto. Gareth Southgate ha rivoltato come un calzino i tre leoni dopo aver sostituito Allardyce. E adesso non si vuole più porre limiti: il suo 4-2-3-1 funziona. Ma ha soprattutto bisogno di lavorare sulle teste dei giocatori, talvolta eccessivamente succubi dei fallimenti del passato.

Formazione Inghilterra 2018: i titolari ai Mondiali

INGHILTERRA (4-2-3-1): Butland; Walker, Stones, Cahill, Rose; Henderson, Dier; Alli, Rashford, Sterling; Kane. Commissario tecnico: Gareth Southgate.

Convocati Inghilterra 2018: la rosa di Southgate

Portieri: Jack Butland (Stoke), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Difensori: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Gary Cahill (Chelsea), Kyle Walker, John Stones (Manchester City), Harry Maguire (Leicester), Kieran Trippier, Danny Rose (Tottenham Hotspur), Phil Jones, Ashley Young (Manchester United)

Centrocampisti: Eric Dier, Dele Alli (both Tottenham Hotspur), Jesse Lingard (Manchester United), Jordan Henderson (Liverpool), Fabian Delph (Manchester City), Ruben Loftus-Cheek (Chelsea)

Attaccanti: Jamie Vardy (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Danny Welbeck (Arsenal) Harry Kane (Tottenham)

Riserve: Tom Heaton (Burnley), James Tarkowski (Burnley), Lewis Cook (Bournemouth), Jake Livermore (West Brom), Adam Lallana (Liverpool).

Commissario tecnico: Gareth Southgate.