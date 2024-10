Formazioni Italia Israele, aria di turnover per il match di Nations League? Le ultime

Formazioni Italia Israele, il ct della nazionale Spalletti sta pensando ad una rivoluzione tecnico tattica tra turnover e certezze. Le ultime

Lunedì 14 Ottobre si gioca Italia – Israele e il ct della nazionale Spalletti sembra stia pensando a dei cambi soprattutto sugli esterni, in particolar modo, come riporta Sport Mediaset, si ipotizza una rivoluzione in termini di formazioni: Udogie potrebbe giocare al posto di Dimarco per permettere al giocatore dell’Inter di rifiatare, ma i dettagli non finiscono qui.

In attacco dovremmo vedere Raspadori in coppia con Retegui, ma le novità sostanziali riguardano gli esterni infatti il ct Spalletti starebbe pensando di schierare sin dal primo minuto Bellanova e Udogie per far rifiatare Cambiaso e Dimarco. Non c’è ancora nulla di certo dato che Spalletti non ha ancora provato la formazione che domani sfiderà Israele nel match di Udine nell’ultimo allenamento prima della partenza per il Friuli.