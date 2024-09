Formazioni UFFICIALI Colombia Argentina: Le SCELTE dei due ct per la SFIDA per la qualificazione ai prossimi Mondiali. Le ultimissime

Serata di qualificazioni a USA 2026 anche per l’Argentina di Scaloni, che alle 22:30 farà visita alla Colombia. Sono ufficiali le formazioni di Colombia Argentina, match valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

In campo il bianconero Nico Gonzalez, mentre l’altro calciatore della Juve impegnato nel match è il colombiano Cabal che non figura tra i titolari del match. L’Inter, seguirà invece Lautaro Martinez, che guiderà l’attacco della Seleccion in tandem con Julian Alvarez.

COLOMBIA: Vargas; Munoz, Mosquera, Lucumi, Mojica, Lerma, Rios, Arias, Rodriguez, Diaz, Duran.

ARGENTINA: E. Martinez; L. Martinez, Montiel, Paredes, De Paul, Alvarez, Romero, Fernandez, Gonzalez, Otamendi, L. Martinez.