Formazioni ufficiali Atalanta Lecce: le scelte di Gasperini e Baroni

Gli schieramenti ufficiali di Atalanta e Lecce per la 23° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le formazioni

Atalanta Lecce: i nerazzurri per dare continuità ai risultati cercando di consolidare il secondo posto in classifica; i pugliesi invece vogliono tentare un colpo esterno per avvicinarsi alla salvezza. Ecco le formazioni ufficiali del match.

ATALANTA-LECCE: LE FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Demiral, Djmsiti; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Maehle; Lookman, Højlund, Boga. All. Gasperini

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Banda, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni