Formazioni UFFICIALI Israele-Italia, le scelte dei ct

Alle 20:45 scenderanno in campo Israele-Italia in una sfida valida per la Nations League. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due ct.

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Kanichowsky; Jehezkel, Lavi, Peretz, Abada; Revivo, Solomon; Khalaili. Ct. Ben Simon

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean. Ct. Spalletti.