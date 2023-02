Formazioni ufficiali Lazio Atalanta: le scelte di Sarri e Gasperini

Gli schieramenti ufficiali di Lazio e Atalanta per la 22° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le formazioni

Lazio Atalanta: scontro diretto per la Champions League tra i biancocelesti e i nerazzurri, con la consapevolezza di avere le carte in regola per rimanere in alto in classifica. Ecco le formazioni ufficiali del match.

LAZIO-ATALANTA: LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto;

Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson; Hojlund, Lookman.