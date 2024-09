Francesco Ruocco: «La Serie B non dà mai respiro»

Francesco Ruocco, calciatore del Mantova, ha parlato del mondo della Serie B e dei biancorossi

Francesco Ruocco, 23 anni, ex Torres, quattro presenze con il Mantova: questa la carta d’identità in breve del nuovo talento della Serie B che oggi La Gazzetta dello Sport ha intervistato.

MANTOVA-BARI – «La B non dà mai respiro. Ogni partita è un test impegnativo, durissimo. L’esordio è stato emozionante, anche perché qui non sai quando giochi fino a due ore dalla partita. Contro la Salernitana il pubblico ci ha dato una spinta incredibile. Una carta in più»

MANCUSO E ARAMU – «È importantissimo, oltre ad essere grandi calciatori sono bravissime persone e ci aiutano sempre. Sto cercando di prendere da loro il meglio, Mancuso e Aramu mi danno spesso consigli e, quindi, sto cercando di apprendere tutto quello che mi stanno insegnando».