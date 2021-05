Francia, Coman: «Abbiamo l’attacco più forte d’Europa e del mondo»

Kingsley Coman ha esaltato le qualità dell’attacco della Francia

Kingsley Coman, esterno offensivo del Bayern Monaco e della Francia, in conferenza stampa ha parlato del grande valore dell’attacco della Nazionale francese.

«Penso che abbiamo il miglior attacco in Europa e nel mondo. Sarà un piacere giocare con questa squadra. Al di là dell’attacco, se analizziamo ogni reparto, abbiamo giocatori molto forti. Essere campione del mondo non ci mette pressione. Giochiamo tutti in grandi club. E se anche ci fosse, tale pressione non sarebbe negativa. Spero di essere titolare ma accetterò le scelte che farà l’allenatore».