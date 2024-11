Francia, si ferma Fofana: Deschamps chiama un difensore dalla Serie A

Francia: Wesley Fofana dà forfait per un infortunio al ginocchio: Deschamps al suo posto convoca un difensore della Serie A

Benjamin Pavard torna a vestire la maglia della Nazionale francese. La notizia dell’ultim’ora arriva un po’ a sorpresa, considerando la doppia esclusione di Didier Deschamps per il difensore dell’Inter dai convocati della Francia dalle ultime due convocazioni per gli impegni in Nations League. A far cambiare idea al ct transalpino è stato l’infortunio al ginocchio rimediato da Wesley Fofana del Chelsea, che ha costretto il calciatore al forfait. Da qui la decisione di puntare sul nerazzurro, come annunciato con un comunicato ufficiale.

LA NOTA – «Dopo aver parlato con il giocatore lunedì mattina, così come con il medico dei Blues, Franck Le Gall, ha registrato il forfait di Wesley Fofana e ha deciso di chiamare Benjamin Pavard, il difensore dell’Inter, per sostituirlo».