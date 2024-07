Francia, scoppia il caso Pavard: tensione con Deschamps, fuori dalla nazionale?

In Francia è scoppiato il caso Pavard: il difensore polemico con il ct Deschamps, che ora medita l’esclusione nelle prossime convocazioni

Stando a quanto riferito da RMC Benjamin Pavard non avrebbe digerito la scelta di Didier Deschamps di non mandarlo mai in campo a Euro 2024. E il giocatore dell’Inter non sarebbe nemmeno riuscito a nascondere la sua insoddisfazione.

Un atteggiamento che non è piaciuto internamente, al punto che in vista dei prossimi impegni della Francia non viene scartata una sua esclusione dalla lista dei convocati. Questo al di là della notizia uscita di un suo possibile addio alla Nazionale.