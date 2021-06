Francia, Rami si propone: «Disponibile a giocare alle Olimpiadi»

Il difensore Adil Rami si propone per disputare le Olimpiadi con la Nazionale francese di calcio

Dopo Euro 2020, le emozioni sportive non finiranno e ci sarà l’arrivo ad agosto delle Olimpiadi di Tokyo. Manifestazione che Adil Rami, difensore del Boavista, si propone di giocare con la Nazionale francese di calcio; come dichiarato ai microfoni di RMC Sport.

«So che la Francia per le Olimpiadi ha qualche problema, almeno credo. Non riesce a trovare un numero sufficiente di giocatori. Sono pronto a dare la mia disponibilità per andare con la Francia alle Olimpiadi, lo dico per davvero. Sono sicuro che si potrebbe raggiungere la finale e vincere le Olimpiadi. È una squadra giovane, io ho il carattere e la giusta esperienza per supervisionarli. Amo il mio Paese e so che posso portare qualcosa in più a questa squadra».