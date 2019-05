Fratello Dybala: «Paulo non sta bene alla Juve, probabile vada via» – VIDEO

Dichiarazioni pesanti del fratello di Paulo. Gustavo Dybala: «Non sta bene alla Juve, probabile se ne vada»

La bomba della serata in casa Juventus non esplode dalla Continassa, così come tutti avevano pensato e preventivato. Ma dalla bocca di Gustavo Dybala, fratello e rappresentante del numero 10 bianconero.

FUTURO – « Ci sono molte possibilità che Paulo se ne vada, ha bisogno di cambiare. Era molto a suo agio in Italia e ora non lo è più, come molti altri giocatori della Juve… Non è l’unico che se ne andrà».

PROBLEMI – « Fuori dal campo nessun problema con Cristiano. I problemi sono in campo: non si può niente con lui e Paulo è giovane…».