Inter, Frattesi: «Panchina? Uno stimolo. Mai pentito della scelta»

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, si è raccontato a 360° a La Gazzetta dello Sport tra scelta, stagione e obiettivi

Davide Frattesi, centrocampista dell’Inter, si è raccontato a 360° a La Gazzetta dello Sport tra scelta, stagione e obiettivi. Le sue dichiarazioni:

TITOLARE IN NAZIONALE E RISERVA NEL CLUB, SENSAZIONI – «Non pensavo mica di essere titolare subito. Sarebbe stato stupido anche solo pensarlo e poi il 100% dei centrocampisti di A qui non giocherebbe mai titolare. La panchina la vivo come una cosa normale, un’occasione di crescita, anche perché farlo in maniera diversa sarebbe controproducente. Non mi sono mai pentito di aver scelto l’Inter».

FRUSTRANTE TROVARSI DAVANTI BARELLA E MKHITARYAN? – «No, è uno stimolo. Io mi sento un centrocampista moderno, intenso, ma devo fare il mio percorso: se voglio puntare a essere un titolare in futuro, bisogna migliorare in costruzione. Il modello è Barella: era un incursore, una mezzala offensiva, ma col lavoro è migliorato tantissimo nella gestione della

palla. Ecco, io devo fare lo stesso».

CONTINUA SU INTER NEWS 24