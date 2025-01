Frattesi Inter, Materazzi: «Davide, anche io ho rischiato di andare via e poi ho vinto il Mondiale. Non è vero è che è distratto, ma adesso è importante che faccia questa cosa» - Calcio News 24

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha voluto raccontarsi tra retroscena e quello che sta facendo la squadra nerazzurra attuale



Il mondo Inter è in leggera fibrillazione perché Frattesi vuole andare via e tornare alla Roma dove è cresciuto. Società e allenatore vorrebbero tenerlo, lui chiede più spazio. Ecco cosa ne pensa un nerazzurro doc come Marco Materazzi, che si è espresso su La Gazzetta dello Sport e che è partito dal momento in cui anche lui stava per abbandonare il club.

COME LUI DECISE DI RESTARE ALL’INTER – «Due chiacchierate. Una con Lippi, che mi rassicurò: “Non mi importa che tu sia un titolare nel l’Inter. Un posto per te in Nazionale c’è”. Un’altra con Facchetti: “Marco, qui all’Inter abbiamo bisogno di te”. Nel caso di Frattesi non penso ci sia bisogno di confronti con il ct: Spalletti lo stima, Davide è già un titolare dell’Italia e non deve dimostrare nulla»

QUALCUNO DICE CHE NON É IL SOLITO FRATTESI – «Chi lo fa sbaglia, perché a Riad è entrato in un momento troppo delicato per incidere “alla Frattesi”. A Venezia ha perso un pallone e sulla ripartenza Busio ha colpito il palo, ok: capita. Sbagliano tutti…».

SENZA CALHA CI SARA’ PIU’ SPAZIO – «Giocherà qualche partita in più ma non è questo che può orientare il suo futuro. Frattesi deve pensare a come vive l’Inter, lo spogliatoio, la città. In nerazzurro ha il futuro davanti: può diventare un pilastro del centrocampo per i prossimi 10 anni».

COSA FARE – «Deve ascoltare solo sé stesso, capire bene cosa vuole e parlare chiaro con Inzaghi. La chiarezza è fondamentale».