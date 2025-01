Frattesi Roma, pressing intenso per il centrocampista. Spunta fuori una nuova rivelazione per gennaio

Frattesi Roma, il pressing continua! Arriva una rivelazione di mercato per il possibile trasferimento del centrocampista dell’Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radio Manà Sport, il giornalista di Sky Sport Paolo Assogna ha parlato della corte sfrenata fatta dalla Roma per Davide Frattesi: sempre più lontano dall’Inter.

FRATTESI ROMA – «In redazione ho parlato con ex calciatori e allenatori, mi arrivano soltanto conferme della volontà della Roma di provarci e del ragazzo di cambiare aria. Ovviamente dell’Inter di cercare di monetizzare al massimo una cessione che sta cominciando a metabolizzare. Le richieste sono quelle, nelle prossime ore partirà la trattativa e vediamo che succede. Volontà diretta dei Friedkin? Sì, e del ragazzo. Le parole di Ranieri sono all’interno di una trattativa, per me è il tentativo di non farsi vedere troppo vogliosi. Si riferiva alle cifre, non è possibile che non sappia della volontà della proprietà di prendere il ragazzo. L’intermediazione la sta facendo Riso che ha un rapporto di stima con la proprietà. All’Inter l’escalation sta diventando di difficile gestione, quando ha fatto doppietta all’Empoli ci è rimasto male di essere andato in panchina la domenica successiva».