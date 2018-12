Frecciata di De Laurentiis a Reina: «Finalmente un portiere che para»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, usa parole al veleno verso il suo ex portiere Pepe Reina, attualmente al Milan.

Il Napoli batte di misura la SPAL al San Paolo, Natale è alle porte ma il patron azzurro Aurelio De Laurentiis usa parole tutt’altro che al miele verso il suo ex portiere Pepe Reina. In sala stampa infatti, rispondendo a una domanda sulla prestazione positiva del giovane estremo difensore Alex Meret, le cui parate sono state decisive per i 3 punti contro gli emiliani, il numero uno partenopeo, pur senza nominarlo, ha lanciato una frecciata all’attuale portiere rossonero.

«Finalmente un grande portiere che para, – ha commentato il numero uno partenopeo – non uno che spara solo palloni nell’altra area». Parole dure, le sue, chiaramente riferite a Reina, dal quale si era separato la scorsa esate fra mille tensioni. Ora queste parole al veleno, che potrebbero portare a una risposta da parte dell’estremo difensore rossonero.

