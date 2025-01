Frendrup Fiorentina, i viola tentano il grande colpo a centrocampo. Arriva subito la risposta del Genoa

Frendrup Fiorentina, i viola provano a tentare il grande colpo. Arriva fin da subito la posizione del Genoa nei confronti del centrocampista

Secondo quanto riportato da Di Marzio, la Fiorentina vuole tentare addirittura il colpo Frendrup per rinforzare ulteriormente il suo centrocampo: provando a beffare l’Atalanta che si era presentata con 18 milioni di euro.

Tuttavia per il momento il Genoa non apre alla cessione visto che non ha necessità di vendere il suo miglior giocatore nel mercato di gennaio.