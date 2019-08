Friburgo-Cagliari 0-1: un gol di Joao Pedro decide il primo test

Il Cagliari è sceso in campo alle 14:30 contro il Friburgo. La squadra di Maran ha vinto il primo test per 1-0 con gol di Joao Pedro

È stato un gol di Joao Pedro a decidere l’amichevole del Cagliari con il Friburgo. La squadra di Maran, scesa in campo alle 14:30, ha vinto 1-0 il primo test terra tedesca. I rossoblù si sono resi subito pericolosi con Pavoletti, che al 6′ ha provato ad approfittare di un errore difensivo degli avversari. I tedeschi hanno provato a reagire, ma il match non si è sbloccato fino al secondo tempo.

Nella ripresa, al minuto 11, Joao Pedro ha messo la palla in rete, regalando un successo ai suoi. Alle 17:00 la squadra scenderà nuovamente in campo per il secondo test: l’avversario è lo stesso.