Angelozzi: «La Fiorentina non ci ha chiesto nessuno, ma...

Guido Angelozzi, responsabile dell’area tecnica del Frosinone, ha parlato a RFV dei rapporti di mercato con la Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Abbiamo tanti giocatori bravi, di prospettiva. La Fiorentina non ci ha chiesto nessuno ma abbiamo ottimi rapporti con la società viola, conosco da tanto Pradé e i viola sapranno loro chi andare a chiedere. Abbiamo tanti giocatori che non sono di proprietà del Frosinone. Brescianini e Mazzitelli però sì e sono due ottimi calciatori. Fiorentina? Difficile poter prendere qualcuno da una squadra così. Sulla carta la Fiorentina può ambire alle prime posizioni. Il Frosinone è una piccola società in una città di 40mila abitanti, abbiamo un altro tipo di filosofia. La Fiorentina è una big, tra le prime in Italia e non posso fare paragoni. Posso ambire a prendere qualche giovane qui. Se andrò a lavorare in un club più importante sì, potrò prendere qualche giocatore della Fiorentina, ora no».