Frosinone, Di Francesco: «Caso? Decisione della società»

Giuseppe Caso non è stato convocato per l’ennesima volta. Eusebio Di Francesco ha spiegato parzialmente il motivo

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato nel corso della consueta conferenza di alcuni argomenti riguardanti Caso e Soulé.

CASO MAI CONVOCATO – «È una scelta prima di tutto societaria che poi si lega a tante altre situazioni, dovete chiedere alla società»

SOULE’ – «È tornato con il sorriso e un gol che fa sempre morale. Oggi l’ho potuto valutare poco perché abbiamo lavorato sui piazzati, valuterò meglio domani come sta. Sicuramente lui dirà che sta bene. Il sistema di gioco si potrebbe cambiare ma non sono qui per dirlo. Io credo che al di là degli interpreti ora dobbiamo essere più squadra e non avere cali di tensione di reparto. Abbiamo lavorato tantissimo in questa situazione, le chiacchiere contano relativamente ora serve compattezza perché dobbiamo portare a casa i punti».