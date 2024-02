Frosinone, Di Francesco: «Milan? Dobbiamo fermare una grande»

Le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, in vista della gara contro il Milan. I dettagli

Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in vista di Frosinone-Milan.

PARTITA – «Credo che sto facendo delle scelte anche in base alla caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione pensando anche agli avversari. loro hanno grande gambe, specie sulla sinistra. Le scelte sono obbligate ma stiamo attenti anche in base agli avversari che affrontiami. Cosa serve per fermare il Milan? Non voglio mettere avanti un pizzico di fortuna, dobbiamo essere noi maggiormente determinati. Stiamo lavorando tanto sulla continuità nello stare nella partita. Dobbiamo stare nella gara per più minuti, un po’ ci manca e stiamo lavorando su questo».

MILAN IN CRISI – «In difficoltà non credo, ha pareggiato all’ultimo col Bologna ma hanno avuto dei problemi e delle defezioni. Sono ancora in Europa. Ringrazio Pioli per i complimenti ma lo apprezzo perchè nelle difficoltà ne è sempre uscito alla grande. Non credo che siano in crisi, ad Udine per mezz’ora aveva dominato».

