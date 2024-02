Di Francesco: «Non so se a Torino basterà una bella prestazione»

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Juventus

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Serie A contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE CONTRO LA ROMA BASTERÀ CON LA JUVE – «Questo non saprei dirlo, sicuramente nella partita con la Roma abbiamo fatto un grande primo tempo. Quando si gioca con una grande squadra, ma anche con le medie, non si può pensare di poter dominare per 70-80 minuti, capita anche alle grandi questa cosa. La differenza sta nel concretizzare quando ci capitano le occasioni. Dobbiamo comunque sempre imparare a difendere meglio, anche se alla Roma abbiamo dato poche possibilità di essere pericolosa. Non so se a Torino basterà una bella prestazione, sicuramente ci dovrà girare dalla parte giusta e noi dovremo essere cinici».

MIGLIORARE FASE REALIZZATIVA – «Rispetto alle altre squadre che lottano per retrocedere, noi abbiamo fatto tanti gol. Nelle ultime due giornate ci siamo un po’ fermati realizzando solo un gol, ma abbiamo anche creato tanti pericoli. Ora prevale anche l’aspetto psicologico più di quello tecnico. Detto questo dobbiamo partire sempre da una grande fase difensiva per poter pensare di offendere bene».

