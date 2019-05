Domenica alle ore 18 il Frosinone sfiderà il Milan a San Siro. I precedenti tra le due squadre sorridono ai ciociari

Il Frosinone si appresta a giocare le ultime due partite in Serie A. Domenica alle 18 contro il Milan a San Siro per poi concludere il proprio campionato tra le mura amiche del “Benito Stirpe” contro il Chievo.

L’incrocio contro i rossoneri sarà particolarmente interessante per il destino del Diavolo che è ancora in piena corsa per la Champions League. Ma il Milan non deve sottovalutare l’impegno. Anche perché i precedenti non sono incoraggianti. Nella stagione 2015-16, ad esempio, la sfida finì 3-3, mentre quest’anno, all’andata, non si è andati oltre lo 0-0 in casa dei ciociari.