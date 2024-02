Frosinone, Lusuardi e Oyono a rischio per la Juve

Il Frosinone al lavoro per la sfida contro la Juve di domenica: il report dell’allenamento e le condizioni degli infortunati

Il Frosinone al lavoro per preparare la trasferta di domenica alle 12.30 all’Allianz Stadium contro la Juve. Per l’occasione Di Francesco spera di ritrovare a disposizione Lusuardi e Oyono. Di seguito il report del club ciociaro sull’allenamento odierno.

«Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che continuano a preparare la partita con la Juventus. Squadra divisa in due gruppi, lavoro tra palestra e campo, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Differenziato per Cuni. Lavoro personalizzato per Lusuardi e Oyono. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta».