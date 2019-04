Frosinone ad un passo dalla B: ecco quando può arrivare la retrocessione 

Il Frosinone perde contro il Napoli e si avvicina alla Serie B: ecco quando può arrivare la retrocessione

Un ko che pesa come un macigno. Il Frosinone perde 2-0 in casa contro il Napoli e vede inesorabilmente avvicinarsi la Serie B. I ciociari rimangono infatti a 23 punti in classifica a -10 dalla zona salvezza occupata attualmente dall’Udinese a 33 punti. A quattro giornate dalla fine, i punti a disposizione sono solamente 12 e per tale motivo pare davvero improbabile un’ipotetica salvezza dei laziali che dovrebbero vincere tutte e 4 e sperare che le altre non facciano punti. Il cammino del Frosinone però non è complicato. Nelle prossime affronterà infatti il Sassuolo già salvo, l’Udinese (diretta avversaria per la salvezza), il Chievo già retrocesso e il Milan.

Tuttavia, il Frosinone dovrebbe andare a vincere a San Siro con i rossoneri implicati nella lotta Champions. I sogni di salvezza potrebbero spegnersi già domani sera. L’Udinese, se dovesse infatti vincere contro l’Atalanta nel posticipo della 34esima giornata, andrebbe a 36 punti e di fatto farebbe retrocedere i ciociari in Serie B. A tenere a galla le speranze del Frosinone potrebbe esser però il Genoa che nel caso di sconfitta a Ferrara contro la Spal rimarrebbe a quota 34.