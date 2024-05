Fuser, Torino e l'Europa: «Può farcela». E su Bellanova: «Mi ha colpito, può diventare...»

Diego Fuser, ex esterno del Torino, ha parlato in qualità di doppio ex a Tuttosport dell’Europa, della gara col Milan e di Bellanova

Diego Fuser, ex esterno del Torino, ha parlato in qualità di doppio ex a Tuttosport dell’Europa, della gara col Milan e di Bellanova. Le sue dichiarazioni:

EUROPA – «Il Toro può ancora farcela ad arrivare in Europa. La qualificazione in Conference resta possibile, bisogna crederci».

TORO-MILAN – «Il Torino è parte di me. Lì sono cresciuto, diventando prima uomo e poi giocatore. Tiferò per il Toro».

BELLANOVA – «L’ho visto giocare un paio di volte dal vivo e mi ha certamente colpito. Ha molta forza e una bella gamba che gli permette di avere grande facilità di corsa. Quest’anno ha disputato un campionato di alto livello. Bellanova può migliorare ancora e diventare un giocatore davvero importante».