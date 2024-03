Futuro Allegri, rebus Juve: il tecnico attende, la situazione

Il futuro di Allegri in casa Juve è un rebus perché il tecnico ha detto esplicitamente che aspetta la società

Le sue parole in conferenza sono state chiare ed è per questo che aleggiano tantissimi dubbi a riguardo. Il club al momento naviga nel silenzio forse attende conferme per quanto riguarda la stagione e gli obiettivi da centrare prima di progettare il futuro.