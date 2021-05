Futuro Conte, Real Madrid ma non solo: anche un’altra big sull’allenatore

Non solo il Real Madrid, gli occhi delle big d’Europa su Antonio Conte: le ultime

Dopo il divorzio con l’Inter a cui è seguita la rescissione del contratto, Antonio Conte è pronto a tornare in panchina e lo farà in una big europea: oltre al Real Madrid un altro top club si è fatto avanti.

Come riportano le pagine del Corriere dello Sport, Conte sarebbe nella lista dei papabili per sedersi sulla panchina del Paris Saint-Germain. La dirigenza francese non avrebbe gradito l’operato di Pochettino e potrebbe cercare un nuovo tecnico, Conte svincolato rappresenta un’opportunità.