Fiorentina, Italiano lascia a fine stagione? La situazione

Ecco su cosa dipenderà la permanenza di Vincenzo Italiano alla corte della Fiorentina. L’Europa come clausola?

La Fiorentina in questo momento è in piena lotta per l’Europa e il futuro ruota attorno a quello che sarà il futuro dell’allenatore Vincenzo Italiano: rinnoverà con i viola? La situazione.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, per quanto i rapporti in questo momento sono abbastanza buoni tra Italiano e la società, l’unico modo per trattenere il tecnico è sicuramente la qualificazione in Europa.