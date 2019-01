Gabbiadini, dall’Udinese… all’Udinese! L’attaccante torna al gol in Serie A

Nel netto 4-0 della Sampdoria sull’Udinese c’è anche la firma di Manolo Gabbiadini, subentrato come a Firenze e subito a segno

Aveva già avuto il suo esordio-bis nel match del Franchi contro la Fiorentina, terminato per 3-3. In quell’occasione, Manolo Gabbiadini aveva sfornato l’assist per Fabio Quagliarella nel gol del momentaneo vantaggio.

Questa sera, il match è senza storia. La Sampdoria schianta l’Udinese al Ferraris con un netto 4-0 dal sapore di Europa. Tra i protagonisti, oltre all’intramontabile Quagliarella autore di una doppietta, c’è spazio anche per Gabbiadini che, nuovamente subentrato, ha arrotondato il risultato alla prima palla utile ricevuta, siglando il quarto gol. Una rete sicuramente speciale per l’ex Napoli, che proprio contro l’Udinese aveva segnato per l’ultima volta con i blucerchiati, il 21 dicembre 2014.