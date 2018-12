Gabbiadini – Milan: i rossoneri non possono permetterselo

Gabbiadini – Milan: è questa la clamorosa ipotesi per il mercato estivo rossonero. Le ultime sul Napoli e sull’attaccante

Gabbiadini – Milan: Galliani si tira fuori dall’asta – 21 gennaio, ore 18.38

Aurelio De Laurentiis ha chiesto ben 25 milioni alle società interessate a Manolo Gabbiadini, il Milan, come scrive Il Mattino, si è tirato fuori dalle contese per il cartellino dell’attaccante ex Bologna, Sampdoria e Cittadella. Il closing è slittato a marzo e la società, al momento, non dispone del budget necessario per portare Manolo a San Siro.

Gabbiadini – Milan: respinto l’assalto rossonero, andrà all’estero – 20 gennaio, ore 13.41

Manolo Gabbiadini non andrà al Milan. I rossoneri hanno tentato l’assalto al centravanti, in uscta dal Napoli, ma la risposta dei partenopei è stata negativa secondo il Milan. Adriano Galliani ha chiesto il prestito dell’ex Sampdoria fino a giugno, ma la dirigenza azzurra accetta solamente un’offerta non inferiore ai 25 milioni ed inoltre non ha intenzione di rinforzare una rivale in campionato. E dunque si apre l’ipotesi estero, con il Southampton che si è spinto fino a 22 milioni di euro più bonus. Attesi aggiornamenti.

Gabbiadini – Milan: un disco per l’estate – 20 gennaio, ore 7.51

Massimiliano Mirabelli è un grande estimatore di Manolo Gabbiadini ma per gennaio la possibilità di vederlo in rossonero è quasi pari a zero. Il Napoli non lo dà via in prestito e il Milan non ha liquidità, in assenza di una super cessione il Diavolo non può prendere l’attaccante. Il discorso cambia tantissimo se si sposta lo sguardo sul mercato estivo e per questo il Milan ha già fatto un sondaggio per un trasferimento tra qualche mese, si è voluto tastare la disponibilità del giocatore a passare in rossonero. L’ipotesi stuzzica Gabbiadini, che nel Milan potrebbe tornare a fare l’attaccante esterno. L’intoppo potrebbe essere la Premier League a gennaio, perché in Inghilterra hanno manifestato interesse per l’ex atalantino: lui cerca una città e un club importanti con un progetto interessante, finora si sono fatte avanti Southampton e WBA, ma solo i primi a titolo definitivo (ma attenzione al Watford, se dovesse cedere un attaccante), stando a La Gazzetta dello Sport.

Gabbiadini – Milan: la pulce nell’orecchio

Il nome di Manolo Gabbiadini è stato accostato a moltissimi club in questo mercato invernale, ma per ora è ancora di proprietà del Napoli. Notizia di oggi è stata quella di un interesse e di un possibile contatto con il Milan. L’idea rossonera sarebbe però per l’estate quando a Milanello dovrebbero arrivare i soldi cinesi. In questa sessione infatti i rossoneri, come più volte detto da Adriano Galliani, dovranno spendere zero. Secondo Radio Crc a giugno le cose potrebbero cambiare e se Gabbiadini decidesse di rimanere a Napoli ancora 6 mesi ecco che la pista rossonera diventerebbe calda. Il club partenopeo però vorrebbbe monetizzare subito e chiede non meno di 20 milioni, cifra inarrivabile per le attuali casse del Milan. Intanto però ci sarebbe già stato un primo contatto tra l’entourage del giocatore e il futuro direttore sportivo del Diavolo Massimiliano Mirabelli per sondare la disponibilità del classe ’91.