Gabigol in prestito al Flamengo: ecco cosa ci guadagna l’Inter – VIDEO

Nuovo prestito secco in Brasile per Gabigol: per l’attaccante, reduce dall’esperienza al Santos, l’Inter potrebbe assicurarsi una corsia preferenziale su Lincoln

L’annuncio è di quelli praticamente ufficiali (con tanto di video dimostrativo), ma non c’erano più molti dubbi: senza nemmeno rientrare a Milano, Gabigol passa al Flamengo, rimanendo così nel campionato brasiliano. L’attaccante dell’Inter, terminato il prestito annuale al Santos a dicembre, è il nuovo attaccante della formazione rossonera, che lo prende in prestito secco e gratuito da qui alla fine del 2019, accollandosi però interamente il suo ingaggio oneroso (3,5 milioni di euro netti). Nonostante dunque le tante voci degli ultimi mesi (Gabigol pareva ad un passo dal West Ham United fino a qualche giorno fa), alla fine la strategia interista è stata quella di lasciare il giocatore in Brasile ed in prestito.

Una strategia a quanto sembra per nulla casuale: con il favore al Flamengo si dice che i nerazzurri si siano assicurati ben più di una semplice corsia preferenziale per il giovane talento Lincoln, 18enne attaccante brasiliano che piace a moltissimi club europei. Per Gabigol invece l’inizio di una nuova avventura dopo le due esperienze decisamente positive (l’anno scorso di è laureato capo-cannoniere del campionato brasiliano con 18 gol) al Santos. Qui di seguito il video in cui l’attaccante annuncia la sua prossima destinazione.