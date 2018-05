Gabigol non chiude la porta: «Tornerei all’Inter, ma solo a una condizione»

L’attaccante del Santos ma ancora di proprietà dell’Inter, Gabigol, ha parlato di un possibile ritorno in nerazzurro

Gabriel Barbosa ha deluso le attese in Europa, steccando prima all’Inter e poi al Benfica. Il brasiliano è rientrato mestamente al Santos e rimarrà in prestito fino al 31 dicembre del 2018. Il giocatore infatti, come da contratto, almeno fino a nuovi accordi, dovrà tornare in nerazzurro dal 1° gennaio 2019. Gabigol ha parlato del suo futuro e non ha chiuso le porte a un ritorno in nerazzurro.

Queste le parole del giocatore che ha detto di aver imparato molto in Europa: «Ho questa voglia di rivincita – ha detto a FcInterNews – Mi piace molto l’affetto dei tifosi. Colgo l’occasione per ringraziare tutti per quanto mi hanno trasmesso quando ero nel club. E quindi sì, mi piacerebbe tornare. E giocare. Però questo sarà definito in futuro». Il giocatore ha detto di sentire la fiducia del suo attuale club e ha anche ringraziato i tifosi nerazzurri per il sostegno.