Gabigol, ora anche il Santos scarica il brasiliano

Dopo un inizio travolgente il ritorno alla naftalina, Gabigol non riesce ad avere un rendimento costante neanche al Santos, che ora pensa di scaricarlo

Sembrava aver trovato la sua dimensione, in madrepatria, circondato dall’affetto della sua gente, invece Gabriel Barbosa o meglio conosciuto come Gabigol ha di nuovo fallito. Dopo un inizio spettacolare condito da quattro gol in quattro partite, qualcosa si è inceppato. Tra infortuni e squalifiche che hanno caratterizzato il suo rendimento, Gabriel Barbosa sta scoprendo la panchina e la naftalina. A secco da 5 gare, con la concorrenza interna rappresentata da Eduardo Sasha, Rodrygo e Arthur Gomes. Come riporta UOL Esporte, Gabigol, vista la crescita dei giocatori offensivi del Peixe, non è più così centrale nel progetto dei brasiliano. Il classe ’96 è ancora di proprietà dell’Inter, in prestito fino al 31 dicembre del 2018 che ora si interroga su quale sia la scelta migliore per il futuro dell’attaccante.