Gabriel Jesus City, niente rinnovo: Juve e Inter alla finestra

Gabriel Jesus non rinnova con il City e ora il suo futuro è tutto da scrivere: ci pensano anche Juve e Inter

Il futuro di Gabriel Jesus potrebbe essere lontano dal Manchester City. L’attaccante brasiliano ancora non ha rinnovato il contratto e quindi potrebbe lasciare il Club.

In scadenza nel 2023 potrebbe diventare un’occasione per diverse squadre. Inter e Juve ci pensano e restano alla finestra per capirne gli eventuali sviluppi. Lo riporta il The Guardian.