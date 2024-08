Gaetano Cagliari: il Parma prova il sorpasso, ecco l'offerta al Napoli

Il Parma prova il sorpasso al Cagliari per Gianluca Gaetano: il calciatore preferisce i sardi, ma i crociati presentano l’offerta

Brutte notizie per il Cagliari quelle che giungono via SkySport. Il Parma sarebbe clamorosamente passato in vantaggio per avere Gianluca Gaetano dal Napoli.

I ducali da tempo seguono il giocatore e ora hanno formalizzato l’offerta ufficiale al club partenopeo: 8 milioni di base fissa più bonus per arrivare ai 10/12 milioni richiesti da De Laurentiis. Gaetano ha dato priorità al Cagliari ma il Parma è passato in vantaggio nelle trattative col Napoli.