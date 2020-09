Gagliardini: «Voglio confermarmi all’Inter. Vidal? Solo una botta»

Roberto Gagliardini ha parlato al termine del match contro il Benevento: le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter

Roberto Gagliardini, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento.

PRESTAZIONE – «Sulla carta questa partita sembrava già scritta, ma poi devi dimostrarlo in campo».

SETTE CAMBI – «Nelle big di tutto il mondo funziona così: ci devono essere 20 giocatori in grado di scendere in campo e noi tutti dobbiamo quindi farci trovare pronti quando il mister ci chiama in causa».

GOL E ASSIST – «Il mio obiettivo quotidiano è questo: confermarmi. Quando arrivi a certi livelli ti devi confermare ogni giorno e io sono molto contento».

VIDAL – «Ha ricevuto solamente una botta, niente di che».