Galli: «Ai giovani va data una possibilità. Carnesecchi e Fagioli da seguire»

L’ex portiere italiano Galli ha parlato dei movimenti di calciomercato che si potrebbero vedere in Serie A questa estate

Giovanni Galli, storico ex portiere italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei movimenti di calciomercato che potrebbero vedersi in Serie A questa estate.

GIOVANI – «Mi auguro che tutti i ragazzi che Mancini ha voluto portare in azzurro per vederli dal vivo trovino fiducia e spazio. È importante che ai giovani venga data la possibilità di giocare in Serie A. Chi va seguito da vicino? Dico Carnesecchi e Fagioli. Fossi la Fiorentina per esempio, viste le difficoltà con Torreira, andrei subito dalla Juventus per discutere di Fagioli. Tra i ragazzi italiani più strutturati invece, mi piace tanto Frattesi».

MERCATO – «Vedo grande volontà da parte di tutti nel provare a migliorarsi. Non so però se ci sarà modo di spendere tanti soldi o si andrà con prestiti e scambi. Mi aspetto comunque molti cambi di casacca».

SQUADRE CHE INCURIOSISCONO – «Il Monza è una novità e come tutte le novità intriga ma può anche correre il rischio del primo impatto con la Serie A. La società è forte, però i pericoli soprattutto all’inizio sono dietro l’angolo. Poi dico la Lazio di Sarri. Stimo Maurizio moltissimo, se ha rinnovato penso faranno un mercato importante seguendo anche le sue indicazioni».

FIORENTINA – «La garanzia è il lavoro dell’allenatore. Ci deve essere sintonia tra il tecnico e la dirigenza sul mercato in entrata come in uscita. Ha dimostrato sul campo cosa sa fare, va seguito prendendo giocatori funzionali al suo tipo di gioco altrimenti si perde tempo nell’inserimento».

POGBA – «Con Allegri potrebbe tornare importante, certo con i cavalli di ritorno non si sa mai e le ultime stagioni sono state un po’ così. Potrebbe essere una grandissima idea o un rischio».